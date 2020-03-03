Единственный гражданский аэропорт столицы Ливии приостановил работу из-за обстрелов

По данным издания, несколько снарядов упали на территории единственного действующего в главном городе страны аэропорта Митига, осуществляющего гражданские рейсы. Выполнение полетов прекращено до последующего уведомления. За последние несколько дней это уже второй сбой в работе воздушной гавани Триполи, вызванный обстрелами.

Еще в середине января Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила о введении бесполетной зоны над столицей, затрагивающей и аэропорт Митига. Официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари пригрозил тогда уничтожением всем самолетам-нарушителям - как военным, так и гражданским, "независимо от их принадлежности и владельцев". Генерал, в частности, утверждал, что эта гавань и его авиабаза превратились в плацдарм турецких войск для атак на ЛНА, а также перевалочный пункт, через который из Сирии в Ливию перебрасываются боевики.

Позднее, несмотря на угрозы армии, глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж распорядился восстановить воздушное сообщение с аэропортом в столице. При этом они предупредили, что "ответственность за любые возможные риски и происшествия" после возобновления полетов будут лежать на Совете Безопасности, Миссии ООН по поддержке в Ливии, а также тех, кто вводит блокаду.