Reuters: коронавирус повлиял на голосование на праймериз в четырех крупных штатах США

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением нового коронавируса повлияла на голосование в "супервторник" на первичных выборах в четырех крупных американских штатах. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных аналитической компанией Edison Research, сообщает во вторник агентство Reuters .

Так, по его информации, порядка 75% избирателей в Калифорнии, Техасе, Вирджинии и Северной Каролине назвали опасения по поводу нового коронавируса фактором, повлиявшим на то, кому из представителей Демократической партии они отдали предпочтение. Агентство при этом не поясняет, каким именно образом ситуация с распространением нового вируса может отразиться на итогах праймериз.

Итоги голосования в этих четырех штатах представляют наибольший интерес для претендентов на выдвижение кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года. Это связано с тем, что по их итогам на предстоящий 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезд демократов будут отправлены 416 делегатов от Калифорнии, 228 - от Техаса, 110 - от Северной Каролины и 99 - от Вирджинии. В свою очередь телекомпания CNN сообщает, что, по данным экзитполов, вопросы здравоохранения были ключевыми при распределении голосов избирателей в штатах Мэн и Массачусетс.

Первичные выборы (праймериз) в так называемый супервторник проводятся в 14 штатах и в Американском Самоа - заморской территории США. В них принимают участие миллионы американцев. На праймериз отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Демократической и Республиканской партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. По итогам первичных выборов во вторник будут распределены голоса 1345 делегатов-демократов.

На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.