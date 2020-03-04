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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Глава МАГАТЭ предрек кризис в случае отказа Ирана от сотрудничества

Рафаэль Гросси заявил, что действия Ирана лишают МАГАТЭ возможности выполнять свою работу

ТАСС, 4 марта. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник заявил, что отказ Ирана сотрудничать с организацией может повлечь за собой очередной кризис.

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"Мы запрашивали некоторые данные и доступ [к определенным сведениям] у Ирана, однако мы не получали требуемой информации", - сказал Гросси в интервью агентству Reuters. По его словам, действия Ирана лишают МАГАТЭ возможности выполнять свою работу. Он выразил надежду, что Иран "прислушается к голосу международного сообщества" и выполнит свои обязательства. "Мы будем двигаться в сторону кризиса [если Иран откажется сотрудничать с нами]", - добавил глава агентства.

Ранее во вторник агентство AFP проинформировало об опубликованном МАГАТЭ докладе, в котором сообщалось, что объем обогащенного урана в Иране более чем в пять раз превышает лимит, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Запасы обогащенного урана в стране к 19 февраля достигли 1510 кг, в то время как установленное сделкой ограничение составляет 300 кг. В то же время агентство Reuters сообщало, что в своем докладе организация также критикует Иран за отказ предоставить специалистам доступ к двум ядерным объектам для проведения проверок, а также нежелание отвечать на вопросы, "связанные с возможными незаявленными ядерными материалами и имеющей отношение к ядерной деятельности активностью".

"Наши технические эксперты сочли крайне важным посещение данных объектов, чтобы обеспечить необходимые гарантии того, что там не происходит ничего, что не должно происходить", - пояснил Гросси в разговоре с журналистами Reuters.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаГросси, Рафаэль
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