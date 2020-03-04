CNN: Байден побеждает на первичных выборах в штате Вирджиния

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах в американском штате Вирджиния. С таким прогнозом выступила во вторник телекомпания CNN сразу после закрытия избирательных участков в 19:00 по местному времени (03:00 мск).

Так, согласно оценкам телекомпании, бывший вице-президент заручится поддержкой примерно 50% избирателей. Его ближайший преследователь - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, как ожидается, получит в Вирджинии около 25% голосов. Всего от Вирджинии избираются 99 делегатов, которые поедут 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) на съезд Демократической партии. В результате победы на первичных выборах в Южной Каролине Байден заручился поддержкой 39 делегатов.

По прогнозам ведущих СМИ США, в том числе телекомпаний CNN, ABC, NBC и газеты The New York Times, Байден также побеждает на праймериз демократов в Северной Каролине и Алабаме.

На праймериз в Северной Каролине отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 110 делегатов. По итогам первичных выборов в Алабаме будут распределены голоса 52 делегатов.

Обработка бюллетеней еще не завершена. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден получит большую часть голосов избирателей. На поддержку делегатов от Северной Каролины также претендуют сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

Победитель не определен

По прогнозу CNN, Байден и Сандерс лидируют на первичных выборах штате Оклахома. От этого штата на съезд демократов, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, выдвигают 37 делегатов.

В Массачусетсе, по прогнозам телекомпании, также пока не определился явный победитель: за 91 голос делегатов от этого штата борются Байден, Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

В штате Мэн Байден и Сандерс лидируют на первичных выборах в американском штате Мэн, предварительно получая одинаковое количество делегатов.

В Теннесси Байден, Сандерс и Блумберг получают примерно равное число голосов, сообщила телекомпания CNN, отметив, что каждый из претендентов, согласно первым данным, поступающим с избирательных участков, получает около 23% голосов.

От этого штата на съезд демократов, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, выдвигают 64 делегата. Их голоса будут распределены пропорционально числу голосов, поданных за претендентов.

Первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США, где будет названо имя соперника Дональда Трампа не предстоящих в ноябре президентских выборах, проходят во вторник в 14 штатах - в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии. Этот этап предвыборной гонки назван "супервторником", поскольку от итогов голосования в этот день зависит судьба 1345 мандатов - более трети от общего числа на предстоящем 13 - 16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезде демократов, где для победы в первом туре претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 из 3979 делегатов.