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Выборы президента США - 2020

Сандерс считает, что способен нанести поражение Трампу на выборах

Сенатор от штата Вермонт заявил, что ведет свою предвыборную кампанию, "бросая вызов политическому истеблишменту"

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс считает, что добьется выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии и нанесет поражение Дональду Трампу на выборах в ноябре. Об этом он заявил во вторник вечером на встрече со сторонниками в штате Вермонт после того, как одержал победу на первичных выборах в штатах Вермонт и Колорадо. Его основной соперник - экс-вице-президент США Джозеф Байден, по предварительным данным, одержал победу на первичных выборах в семи штатах - Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси.

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"Я абсолютно уверен в том, что добьюсь выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии. - заявил он. - На выборах мы нанесем поражение Дональду Трампу, самому опасному президенту в истории страны".

По словам Сендерса, он ведет свою предвыборную кампанию, "бросая вызов политическому истеблишменту". "Демократической партии не удастся нанести поражение Трампу, если она будет проводить прежнюю политику, - подчеркнул он. - Необходимо опираться на широкую коалицию избирателей, включающую представителей национальных меньшинств и молодежь".

Первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США, где будет названо имя соперника Дональда Трампа не предстоящих в ноябре президентских выборах, проходят во вторник в 14 штатах - в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии. Этот этап предвыборной гонки назван "супервторником", поскольку от итогов голосования в этот день зависит судьба 1345 мандатов - более трети от общего числа на предстоящем 13 - 16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезде демократов, где для победы в первом туре претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 из 3979 делегатов.

По предварительным результатам, которые приводит телекомпания Си-эн-эн, у Байдена пока - 163 голоса делегатов съезда, у Сандерса - 109 голосов, у сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 9 голосов.

Теги
СШАТрамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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