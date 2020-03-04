{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вучич заявил, что Сербия стала многократно сильнее благодаря "Панцирю-С1"

Первая партия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса была доставлена в Белград 22 февраля

БЕЛГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.

"Хочу оповестить вас, что Сербия в военном смысле с сегодняшнего дня стала намного сильнее. Мы укомплектовали наш комплекс "Панцирь-С1". Мы ни от кого это не скрывали, открыто заявили это даже тем, кто этому не рад", - сказал он. Вучич отметил, что его страна стала "не вдвое, а во много раз сильнее".

Первая партия комплекса комплекса "Панцирь-С1" была доставлена в Белград 22 февраля. Ранее сербские военные прошли обучение на комплексах и готовы к работе с новой техникой.

24 октября 2019 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград заказал данный комплекс ."Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Теги
РоссияСербияВучич, Александар
Реклама на ТАСС
Президент Сербии назначил парламентские выборы на 26 апреля
В стране официально стартовала избирательная кампания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС