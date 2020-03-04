Вучич заявил, что Сербия стала многократно сильнее благодаря "Панцирю-С1"

БЕЛГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.

"Хочу оповестить вас, что Сербия в военном смысле с сегодняшнего дня стала намного сильнее. Мы укомплектовали наш комплекс "Панцирь-С1". Мы ни от кого это не скрывали, открыто заявили это даже тем, кто этому не рад", - сказал он. Вучич отметил, что его страна стала "не вдвое, а во много раз сильнее".

Первая партия комплекса комплекса "Панцирь-С1" была доставлена в Белград 22 февраля. Ранее сербские военные прошли обучение на комплексах и готовы к работе с новой техникой.

24 октября 2019 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград заказал данный комплекс ."Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.