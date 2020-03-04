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Сирийско-турецкий конфликт
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Асад заявил, что Сирия и Турция имеют общие интересы

По мнению сирийского президента, нынешние разногласия между этими двумя странами нелогичны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Разногласия, которые имеют сейчас Сирия и Турция, не имеют логики, так как эти две страны исторически связаны между собой. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого был показан в среду.

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"У Сирии и Турции есть жизненные общие интересы. В Турции много этнических сирийцев, а в Сирии много этнических турков. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически. Поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия", - сказал он.

По словам Асада, в Сирии говорят о турках как о братском народе. "Я сейчас спрашиваю турецкий народ - какая у вас проблема с Сирией? Что это за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции? Какое враждебное действие, большое или малое, Сирия совершила против Турции и во время войны, или до войны? Его нет и не было", - добавил сирийский лидер.

Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияТурцияАсад, Башар ХафезСирийско-турецкий конфликт
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