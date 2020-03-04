Эксперт: перезагрузкой кабмина Зеленский пытается спасти свой собственный рейтинг

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский с помощью смены премьер-министра и состава кабинета министров страны пытается сохранить свой персональный рейтинг, который в значительной степени пострадал именно из-за непрофессиональных действий предыдущего состава. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в среду украинский политический эксперт, директор центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Рейтинг правительства стремительно стал падать, и это превратилось в проблему для самого Зеленского. Не столько деятельность самого президента минусовала его рейтинг, сколько работа кабмина", - сказал он. По мнению Золотарева, "непрофессионализм, некомпетентность и амбициозность некоторых министров, их непопулярные решения и действия лежали могильным камнем на рейтинге президента, стремительно тянули его вниз".

"К примеру, те же заоблачные зарплаты министров, руководителей госпредприятий, которые обнародовали в январе этого года, стали даже более серьезным раздражителем для украинцев, чем "оманский вояж" президента и сбитый Ираном самолет", - отметил он. Среди причин, которые подтолкнули президента к смене правительства, Золотарев также назвал сложную экономическую ситуацию в стране. "Существует колоссальная бюджетная недоимка - более 37 млрд гривен (около $1,5 млрд), причем в год пиковых выплат по внешнему долгу. Понятно, что в стране, где со дня на день случится экономический кризис, потеря управляемости экономики может привести к трагическим последствиям", - пояснил он.

Политолог также высказал мнение, что смена правительства свидетельствует о наличии "конфликта между украинским "олигархическим кооперативом" - крупной национальной буржуазией и агентами внешнего влияния - так называемыми "соросятами". Золотарев обращает внимание на то, что этот конфликт Зеленский пытается разрешить путем усиления кабинета министров людьми украинского олигарха Рината Ахметова, каким, к примеру, является новый премьер-министр Денис Шмыгаль. "Неудивительно, если свой экономический потенциал, который составляет треть украинской экономики и половину валютных поступлений в страну, Ахметов сумеет конвертировать и в фактическое влияние, - полагает эксперт. - Однако все те, кто "принимал руку и сердце" Рината Леонидовича - [Виктор] Янукович, [Петр] Порошенко - быстро сгорали".