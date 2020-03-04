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Отставка правительства Украины

Что известно о новом премьер-министре Украины

Денис Шмыгаль был назначен на эту должность 4 марта
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 марта 2020 года Верховная рада Украины утвердила и.о. вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля премьер-министром страны. За его назначение проголосовали 291 депутатов при необходимых 226.

Денис Анатольевич Шмыгаль родился 15 октября 1975 года в г. Львове Украинской ССР (ныне - Украина).

В 1997 года с отличием окончил Государственный университет "Львовская политехника" (ныне - Национальный университет "Львовская политехника") по специальности "инженер-экономист". Учился и стажировался в Бельгии, Великобритании и Германии.

Кандидат экономических наук. В 2003 году в Институте региональных исследований Национальной академии наук Украины (Львов) защитил диссертацию на тему "Развитие производственной инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики".

В 1995-2009 годах работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. В разные годы был бухгалтером в валютном управлении Электронбанка, начальником финансового отдела, начальником отдела управления финансами и экономического анализа, директором по экономико-стратегическому развитию Львовского автобусного завода, заместителем генерального директора компании "ЛА ДИС", директором по экономике инвестиционной компании "Комфорт-инвест", генеральным директор ООО "Росинвест" и др.

В 2009 году перешел на госслужбу, был назначен помощником председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА).

С 2009 по 2011 годы занимал должность начальника главного управления экономики (с 2010 г. - главное управление экономики и инвестиций) Львовской ОГА.

В 2011 году Денис Шмыгаль оставил госслужбу, возглавив общественную организацию "Институт регионального развития".

В 2012 году вновь вернулся в Львовскую ОГА на должность начальника главного управления экономики и промышленной политики. В 2013 году возглавил департамент экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности областной администрации.

В декабре 2012 года распоряжением президента Украины Виктора Януковича был включен в кадровый резерв "Новая элита нации".

В апреле 2014 года был помощником-консультантом народного депутата Украины Романа Чернеги (от партии "УДАР Виталия Кличко"), в мае - декабре того же года - заместителем начальника главного управления Министерства доходов и сборов Львовской области.

В октябре 2014 года баллотировался в Верховную раду Украины по одномандатному округу №121 (Львовская обл.; самовыдвижение), занял последнее место среди 12 кандидатов с результатом 0,16% голосов. В 2015 году участвовал в выборах депутатов Львовского областного совета от партии "Народный контроль", избран не был.

С 2015 по 2017 годы занимал должности советника, вице-президента, генерального директора торгово-производственной компании "Львовхолод" (торговля продуктами питания и сопутствующими товарами). Входил в состав наблюдательного совета компании.

Затем в течение двух лет работал в структурах холдинга ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова. В 2017-2018 годах был заместителем генерального директора по социальным вопросам компании ДТЭК Западэнерго, в 2018-2019 годах - директором ДТЭК Бурштынская тепловая электростанция, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ДТЭК Западэнерго (г. Бурштын, Ивано-Франковская обл.).

В июне 2019 года Денис Шмыгаль стал одним из трех кандидатов на должность председателя Львовской областной госадминистрации, но в итоге область возглавил юрист Маркиян Мальский.

1 августа 2019 года указом президента Украины Владимира Зеленского Шмыгаль был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. 2 августа, представляя нового главу региона, Зеленский назвал его "очень мощным менеджером".

4 февраля 2020 года Верховная рада Украины по представлению премьер-министра страны Алексея Гончарука назначила Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Украины (сменил во главе министерства Алену Бабак). На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Шмыгаля с поста главы Ивано-Франковской области.

Согласно Единому государственному реестру деклараций должностных лиц Украины, доход Дениса Шмыгаля за 2019 год составил около 3,4 млн гривен (более $135 тыс.).

Владеет английским и польским языками.

Женат, имеет двоих детей. Супруга - Екатерина Анатольевна, дочери - Анна и София.

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Отставка правительства Украины
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4 марта Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра, который занимал пост с 29 августа 2019 года
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