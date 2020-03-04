Глава правительства Украины внес в Раду кандидатуры министров

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Новый глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении 10 министров и трех вице-премьеров. Об этом сообщил в среду на заседании парламента его глава Дмитрий Разумков.

Что известно о новом премьер-министре Украины

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"Вношу по предложению депутатской фракции "Слуга народа" в Верховной раде, которая имеет право коалиции депутатских фракций, представление о назначении", - сказано в соответствующем проекте постановления нового премьера.

Согласно документу, вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции предложено назначить Вадима Пристайко, вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексея Резникова, вице-премьером и министром цифровой трансформации предложено оставить Михаила Федорова. Сохранят свои должности также глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр юстиции Денис Малюська.

Министром по делам ветеранов в документе предлагается назначить Сергея Бессараба, министром молодежи и спорта Вадима Гутцайта, министром здравоохранения Илью Емца, министром социальной политики Марину Лазебную, министром Кабинета министров Олега Немчинова, министром финансов Игоря Уманского, министром развития общин и территорий Алексея Чернышова.

После представления кандидатур в зале Рады новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в новом правительстве "еще осталось четыре вакансии".

По предложению президента Украины Владимира Зеленского в Раде также зарегистрированы проекты постановления о назначении министром обороны Андрея Тарана и министром иностранных дел Дмитрия Кулебы.