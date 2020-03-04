Трамп поблагодарил эмира Катара за содействие заключению соглашения между США и талибами

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поблагодарил в среду в телефонном разговоре эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за содействие, оказанное его страной в заключении соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент поблагодарил эмира за неоценимую роль Катара в достижении соглашения между США и "Талибаном" 29 февраля. Два лидера согласились с тем, что "Талибан" должен продолжать сокращать уровень насилия и принимать участие в межафганских переговорах", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент и эмир обсудили двусторонние и региональные вопросы.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Как ожидается, участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.