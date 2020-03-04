{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп поблагодарил эмира Катара за содействие заключению соглашения между США и талибами

Президент США и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласились с тем, что "Талибан" должен продолжать сокращать уровень насилия

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поблагодарил в среду в телефонном разговоре эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за содействие, оказанное его страной в заключении соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

На эту тему
Соглашение США с талибами: признание провала американцев в Афганистане?

"Президент поблагодарил эмира за неоценимую роль Катара в достижении соглашения между США и "Талибаном" 29 февраля. Два лидера согласились с тем, что "Талибан" должен продолжать сокращать уровень насилия и принимать участие в межафганских переговорах", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент и эмир обсудили двусторонние и региональные вопросы.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Как ожидается, участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанСШАКатарТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе
Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС