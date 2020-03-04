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Сирийско-турецкий конфликт

Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон провели в среду вечером телефонный разговор. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

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"В ходе переговоров стороны обсудили [обстановку в сирийской провинции] Идлиб и ситуацию с беженцами", - говорится в распространенном коммюнике.

5 марта в Москве пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом. Ожидается, что основной темой их консультаций также станет обстановка в Идлибе.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что было поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в арабской республике под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, ЭмманюэльСирийско-турецкий конфликт
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