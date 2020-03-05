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Распространение коронавируса нового типа

Командующий КСИР считает, что коронавирус может быть биологическим оружием США

Как заявил Хосейн Салами, коронавирус могли сначала распространить на Китай, а затем на Иран и другие страны
Командующий КСИР Хосейн Салами AP Photo/Vahid Salemi
Описание
Командующий КСИР Хосейн Салами
© AP Photo/Vahid Salemi

ТЕГЕРАН, 5 марта. /ТАСС/. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами считает, что новый коронавирус может быть биологическим оружием США, распространенным на Китай и Иран.

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"Сегодня мы боремся с коронавирусом, который, возможно, является биологическим оружием США, распространенным сначала на Китай, а затем на Иран и другие страны", - цитирует его в четверг иранское информационное агентство Клуб молодых журналистов.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Крупнейшими очагами распространения вируса за пределами Китая стали Южная Корея, Иран и Италия.

Теги
СШАИранРаспространение коронавируса нового типа
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