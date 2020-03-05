Командующий КСИР считает, что коронавирус может быть биологическим оружием США

ТЕГЕРАН, 5 марта. /ТАСС/. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами считает, что новый коронавирус может быть биологическим оружием США, распространенным на Китай и Иран.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Сегодня мы боремся с коронавирусом, который, возможно, является биологическим оружием США, распространенным сначала на Китай, а затем на Иран и другие страны", - цитирует его в четверг иранское информационное агентство Клуб молодых журналистов.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Крупнейшими очагами распространения вируса за пределами Китая стали Южная Корея, Иран и Италия.