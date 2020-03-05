Переходный период после Brexit не будут продлевать из-за коронавируса

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Переходный период после Brexit, в течение которого Великобритания и ЕС должны заключить новое торговое соглашение, не придется продлевать из-за распространения коронавируса нового типа. Уверенность в этом высказал в четверг официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Правительству не придется просить [ЕС] о продлении переходного периода из-за коронавируса", - сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство Reuters.

Переходный период, в течение которого стороны должны договориться об условиях будущего сотрудничества и правилах торговли, должен закончиться 31 декабря. Позиция ЕС предполагает возможность его продления на год, однако Лондон последовательно отвергает такой вариант развития событий.

Ранее власти Великобритании предупредили, что ожидают значительного увеличения числа случаев заражения коронавирусом нового типа в королевстве. По состоянию на утро четверга в Великобритании было подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом, причем инфекция начала передаваться внутри страны. За предыдущие сутки число случаев резко увеличилось - больше, чем на 30, что является крупнейшим из пока отмеченных в стране скачков заболеваемости. В общей сложности в Соединенном Королевстве было проведено более 17 тыс. анализов на заражение коронавирусом.

Выступая в четверг в британской Торговой палате, министр здравоохранения и социальных дел страны Мэтт Хэнкок предупредил, что из-за эпидемии коронавируса ближайший период может оказать сложным для британского бизнеса, однако правительство намерено оказывать ему необходимую поддержку. По его словам, британские власти учитывают возможность перебоев с поставками товаров из-за рубежа в связи с распространением вируса в Европе. Он также отметил, что власти страны не ожидают, что вакцина от нового коронавируса будет разработана и пройдет необходимые испытания в ближайшие месяцы.

Меры британских властей

Пока британские власти сосредоточены на выявлении случаев заражения коронавирусом, изоляции заболевших и потенциальных носителей инфекции, однако по мере ее распространения могут быть приняты и более серьезные меры. Речь может идти об отмене массовых мероприятий, закрытии школ, госучреждений, а в случае необходимости и приостановке работы парламента. Пока что подобные решения остаются за администрациями учебных заведений и организаторами мероприятий с участием большого числа людей.

К настоящему времени было объявлено об отмене Лондонской книжной ярмарки и планировавшихся в Лондоне мероприятий, связанных с запуском в Европе стримингового сервиса Disney+, а также переносе на осень премьеры нового фильма об агента 007 Джеймсе Бонде.

В четверг газета Financial Times также сообщила о том, что банк HSBC временно закроет один из отделов в своем офисе в центре Лондона после того, как сотрудник банка был госпитализирован из-за заражения новым коронавирусом. На прошлой неделе в качестве меры предосторожности 300 сотрудникам лондонского представительства американской энергокомпании Chevron было рекомендовано не приходить в офисы и работать из дома.