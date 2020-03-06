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Националисты напали на инициатора отставки генпрокурора Украины депутата Бужанского

Обратился ли он в полицию, депутат не сообщил

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Националисты полка "Азов" минувшей ночью напали на депутата Верховной рады из президентской фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, который был инициатором отставки генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Нападение произошло в полночь после его участия в передаче "Народ против" на телеканале ZIK.

"В полночь толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившись ветеранами полка "Азов", и прибывшая на автомобилях, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом. Переживаю не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли, и решились на такой отчаянный шаг. Руслан Георгиевич [Рябошапка], но вам же это все равно не помогло, верно?" - написал Бужанский в своем Telegram-канале.

В свою очередь генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко сообщила, что после программы "ветераны полка Азов" пытались задержать и оскорбить Максима Бужанского. "Хотя Юрий Михальчишин (представитель националистической партии "Свобода" - прим. ТАСС) говорит, что бойцы полка "Азов" сейчас находятся в другом месте, - отметила Влащенко. - Но, слава Богу, камеры работают, и мы будем знать, кто сегодня с пакетами молока <...> приходил к студии".

Сам Бужанский не сообщил, обратился ли он в полицию.

5 марта Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Инициатор проекта постановления о недоверии депутат Бужанский, выступая с трибуны парламента, назвал генпрокурора "пустым местом". Депутат обвинил Рябошапку в том, что виновные в коррупции остаются на свободе. "Никто не только не сидит, но и не ходит на допросы", - сказал Бужанский, добавив, что Рябошапка покрывает преступников. "У нас нет генерального прокурора Украины. У нас есть генеральный прокурор [Петра] Порошенко", - добавил депутат.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичРябошапка, Руслан Георгиевич
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