Порошенко сообщил, что суд Украины обязал ГБР закрыть одно из дел против него

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что суд на Украине обязал Государственное бюро расследований (ГБР) закрыть одно из уголовных дел против него, для дачи показаний по которому он был вызван в пятницу на допрос.

"Только что мы получили решение суда, обязывающее ГБР закрыть уголовное дело, по которому я сегодня на 10:00 приглашен сюда, - сообщил экс-президент перед входом в здание ведомства. По его словам, суд вынес также решение, которым обязал ГБР открыть расследование против самого инициатора этого дела депутата Верховной рады Александра Дубинского за "заведомо ложное сообщение о преступлении".

ГБР расследует 13 дел, в которых фигурирует экс-президент и его окружение. Они касаются государственной измены, злоупотребления служебным положением, легализации преступных доходов, неуплаты налогов, попытки узурпации судебной власти, "фактов незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Предметом одно из дел является нарушения при продаже Порошенко его крупнейшего актива "Кузницы на Рыбальском".

Ранее следователи Госбюро подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе Порошенко на допрос, однако 28 февраля он сам пришел в ГБР. Там его в течение шести часов допрашивали по делу о вмешательстве в деятельность судов. Порошенко сообщил тогда, что по итогам допроса ему никаких обвинений не было предъявлено.