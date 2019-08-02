"Наш сукин сын". Защитят ли США Порошенко от уголовных преследований

Бывший украинский президент Петр Порошенко может оказаться фигурантом очередного уголовного дела: по сообщениям из Киева, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло производство по делу о незаконном выводе средств из государственного концерна "Укроборонпром" в офшоры. В причастности к этим махинациям, как сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов, наряду с Порошенко подозреваются бывшая глава Нацбанка (НБУ) Валерия Гонтарева и ряд других лиц.

Ранее в отношении экс-президента и его окружения, по данным украинских СМИ, уже было возбуждено 13 уголовных дел, причем по весьма серьезным статьям - начиная от государственной измены и заканчивая неуплатой налогов.

Самого Порошенко на Украине сейчас нет - вместе со всей семьей он выехал за границу, предположительно для того, чтобы отдохнуть после напряженной кампании по внеочередным выборам в Верховную раду, на которых его партия "Европейская солидарность" финишировала четвертой с результатом около 8% голосов. Но перед отъездом, по данным издания "Вести Украина", бывший глава государства успел обратиться к лоббистским компаниям в США с просьбой защитить от уголовного преследования на Украине.

Американскому президенту Франклину Рузвельту приписывают слова, сказанные в адрес никарагуанского правителя Анастасио Сомосы: "Он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын". Судя по всему, Порошенко надеется, что и применительно к нему эта формула сработает. Хотя сбудутся ли его надежды - это еще большой вопрос.

Счет на миллионы

Разговоры о коррупционных схемах в украинской оборонной промышленности ходили еще в бытность Порошенко президентом, а недавно новый глава государства Владимир Зеленский сообщил: правоохранительные органы страны раскрыли новую схему, благодаря которой на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти "спецэкспортеры" по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги.

После этого заявления Главная военная прокуратура Украины 22 июля провела обыски в служебных помещениях правительства, пограничной и фискальной служб, а также на предприятии "Спецтехноэкспорт", которое входит в структуру "Укроборонпрома". Теперь же, по словам юриста Портнова, стали известны и главные фигуранты схемы, среди которых бывший президент и бывшая глава Нацбанка.

Именно по их "прямому поручению", утверждает юрист, "правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах". Такие действия позволили совершить хищения из оборонного бюджета Украины на миллиарды гривен.

В рамках ранее возбужденных дел экс-президента обвиняют в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его крупному украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Именно по этому делу Порошенко в минувший четверг давал показания на допросе в ГБР. По словам бывшего главы государства, сделка купли-продажи "Кузницы на Рыбальском" была совершена без его участия.

Выезд за рубеж

Следующий допрос назначен на 12 августа, но состоится ли он, сказать трудно: в конце июля все семейство Порошенко, включая детей и внуков, двумя группами отбыло за границу. Первая группа во главе с женой экс-президента отправилась, по данным украинских СМИ, в Германию, а затем и сам Порошенко с оставшимися чадами и домочадцами вылетел в направлении Турции. Дальнейший его маршрут и местонахождение неизвестны. Предположения высказываются самые различные: от отдыха в Турции, ОАЭ или Мальдивах до попытки найти убежище в Испании или Великобритании.