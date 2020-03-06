Назарбаев на встрече с Медведевым приветствовал итоги переговоров президентов РФ и Турции

НУР-СУЛТАН, 6 марта. /ТАСС/. Первый президент Казахстана, лидер нации, глава Совбеза Нурсултан Назарбаев и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обменялись мнениями по вопросам внешней политики, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В ходе беседы председатель Совета Безопасности Казахстана приветствовал итоги переговоров глав России и Турции по сирийской проблематике, прошедших вчера (в четверг) в г. Москве. Первый президент Казахстана отметил особую важность приверженности заинтересованных сторон к продолжению Астанинского процесса по урегулированию в Сирии", - говорится в сообщении.

Назарбаев отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией во всех сферах взаимодействия. "Мы с вами работаем давно, всегда находили общий язык и взаимопонимание. Как вам известно, я сложил полномочия президента. Сейчас я по закону имею статус председателя Совета Безопасности. Так что мы с вами снова коллеги. Давайте работать, обмениваться мнениями по вопросам внешней политики", - сказал Назарбаев.

В свою очередь Медведев также подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества. "Каждая моя новая государственная позиция во внешнеполитическом измерении начиналась с визита в Казахстан. Это не случайно. Это характеризует наши союзнические отношения, а также является символом моего уважения к вам лично", - подчеркнул Медведев.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам почти шестичасовых переговоров, состоявшихся в четверг в Москве, согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Турция, по словам Эрдогана, обязалась содействовать возвращению сирийских беженцев на родину. В то же время Анкара оставила за собой право отвечать на действия сирийских правительственных войск.