Эрдоган: турецкие войска в Идлибе противостоят не России, а режиму Асада

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Турецкие военные, находящиеся в сирийское провинции Идлиб, оказывают сопротивление не России, а войскам армии Сирии. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в ходе общения с турецкими журналистами по возвращении из Москвы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Здесь нет никакого вопроса между Россией и Турцией. Нам не противостоит Россия, нам противостоит режим [президента Сирии Башара Асада]. И, к сожалению, этот режим беспощадно угнетает собственное население в регионе [Идлиба]", - приводит слова турецкого лидера газета "Ени шафак".

"В результате атак со стороны сирийских войск мы понесли большие потери, они исчисляются сотнями. <...> Мы делали предостережения [сирийским войскам], но, несмотря на это, они не останавливались", - подчеркнул президент Турции.

Путин и Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.