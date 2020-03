СМИ: предвыборный штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о его связях с Россией

В материале приводятся слова юриста штаба Трампа Дженны Эллис. Она отметила, что CNN обвиняется в публикации заведомо ложных материалов о приписываемых Трампу попытках заручиться поддержкой России с целью переизбрания на второй срок. По словам Эллис, в "иске утверждается, что в CNN были осведомлены о фальсификации", однако все равно опубликовали указанные материалы.

Как подчеркнула юрист, это было сделано, чтобы нанести ущерб предвыборной кампании Трампа. Ранее штаб американского лидера подал аналогичные исковые жалобы в отношении газет The New York Times и The Washington Post. Трамп обещал, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют материалы с клеветой в его адрес.