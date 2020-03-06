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Выборы президента США - 2020

СМИ: предвыборный штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о его связях с Россией

Телекомпанию обвинили в публикации заведомо ложных материалов о приписываемых президенту США попытках заручиться поддержкой РФ
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа в пятницу подал судебный иск против американской телекомпании CNN, обвинив ее в клевете. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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В материале приводятся слова юриста штаба Трампа Дженны Эллис. Она отметила, что CNN обвиняется в публикации заведомо ложных материалов о приписываемых Трампу попытках заручиться поддержкой России с целью переизбрания на второй срок. По словам Эллис, в "иске утверждается, что в CNN были осведомлены о фальсификации", однако все равно опубликовали указанные материалы.

Как подчеркнула юрист, это было сделано, чтобы нанести ущерб предвыборной кампании Трампа. Ранее штаб американского лидера подал аналогичные исковые жалобы в отношении газет The New York Times и The Washington Post. Трамп обещал, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют материалы с клеветой в его адрес.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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