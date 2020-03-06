Распространение коронавируса может повлиять на суд в США над россиянином Никулиным

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания может повлиять на время начала судебного процесса в Сан-Франциско (штат Калифорния) над россиянином Евгением Никулиным, экстрадированным ранее из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС его адвокат Аркадий Бух. Заседание суда Северного округа штата Калифорния назначено на 9 марта.

"Пока все идет по плану в том, что касается сроков начала процесса, - отметил адвокат. - Однако в минувший четверг мэрия Сан-Франциско объявила о режиме ЧП в связи со вспышкой коронавируса. Думаю, что только утром в понедельник появится ясность в вопросе о том, повлияет ли это на начало процесса".

По мнению Буха, даже если судебный процесс начнется в назначенный срок, "существует вероятность, что он будет приостановлен в какой-то момент из-за ситуации со вспышкой коронавируса". По его оценкам, процесс над россиянином может продлиться около трех недель.

Власти США обвиняют Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В России его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году. Чехия в марте 2018 года сообщила, что Никулин был выдан американской стороне. Он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.