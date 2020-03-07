Слуцкий считает, что ультиматумы Зеленского лишь оттолкнут Донбасс

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе Киева из "нормандского формата" - это игра на публику, такие ультиматумы только отталкивают республики Донбасса. Такое мнение в субботу журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Угрозы Зеленского выйти из "нормандского формата", если "ничего не изменится в Донбассе" - очередная игра на публику. Чтобы что-то изменилось, Киеву давно пора начать выполнять минские соглашения и, прежде всего, их политическую часть, оговоренную в 11 пункте комплекса мер: законодательно установить особый статус Донбасса, провести амнистию и конституционную реформу по децентрализации", - указал парламентарий.

По словам главы комитета, "театральные ультиматумы только оттолкнут ДНР и ЛНР, равно как и разговоры новых украинских властей о необходимости пересмотра "Минска-2". Стремление "разрывать соглашения, не признавая неспособность их выполнения и перекладывая вину за это на другую сторону" Слуцкий назвал заразной болезнью. "Киеву пора уяснить: альтернативы минским соглашениям в части урегулирования конфликта в Донбассе нет", - заключил он.

Ранее Зеленский в интервью британской газете The Guardian заявил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу и пообещал выйти из переговоров, если за этот срок нормандский формат не принесет результатов. По его словам, формат минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно будет изменить и "выбрать иную стратегию", если до декабря этого года в данном процессе не произойдут подвижки.