Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии

КИШИНЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook .

"Принял решение прервать рабочий визит в Москву, где на ближайшие дни были запланированы встречи с руководством Российской Федерации. Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей", - написал Додон. По его словам, все государственные учреждения республики были готовы к подобной ситуации и приняли необходимые меры.

"Действия правительства правильны, оперативны, что подчеркивают и представители Всемирной организации здравоохранения в Кишиневе", - отметил Додон. Он призвал всех граждан проявить ответственность в связи с возникшей угрозой. "У вируса нет политического окраса, так что я призываю всех граждан, включая политиков, приложить совместные усилия, быть более ответственными для совместного преодоления кризиса, вызванного коронавирусом", - подчеркнул президент. Он обратился к соотечественникам из диаспоры, которые находятся в затронутых инфекцией зонах, с просьбой перед возвращением домой убедиться в том, что они не являются носителями вируса.

В Молдавии в субботу был зарегистрирован первый случай заболевания, вызванного коронавирусом. Его выявили у 48-летней женщины, которая прилетела в тот же день рейсом Милан - Кишинев. Власти поместили под карантин 45 пассажиров, находившихся в непосредственной близости от заболевшей.