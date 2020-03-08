{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии

Глава республики отметил, что все государственные учреждения были готовы к подобной ситуации и приняли необходимые меры

КИШИНЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Принял решение прервать рабочий визит в Москву, где на ближайшие дни были запланированы встречи с руководством Российской Федерации. Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей", - написал Додон. По его словам, все государственные учреждения республики были готовы к подобной ситуации и приняли необходимые меры.

"Действия правительства правильны, оперативны, что подчеркивают и представители Всемирной организации здравоохранения в Кишиневе", - отметил Додон. Он призвал всех граждан проявить ответственность в связи с возникшей угрозой. "У вируса нет политического окраса, так что я призываю всех граждан, включая политиков, приложить совместные усилия, быть более ответственными для совместного преодоления кризиса, вызванного коронавирусом", - подчеркнул президент. Он обратился к соотечественникам из диаспоры, которые находятся в затронутых инфекцией зонах, с просьбой перед возвращением домой убедиться в том, что они не являются носителями вируса.

В Молдавии в субботу был зарегистрирован первый случай заболевания, вызванного коронавирусом. Его выявили у 48-летней женщины, которая прилетела в тот же день рейсом Милан - Кишинев. Власти поместили под карантин 45 пассажиров, находившихся в непосредственной близости от заболевшей.

Теги
РоссияМолдавияДодон, ИгорьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Канада выделит $1,5 млн на поддержку украинской полиции
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что данные средства выделяются в рамках проводимых на Украине реформ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС