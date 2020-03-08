В Венесуэле сторонники властей проведут свой марш в один день с акцией протеста оппозиции

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Сторонники правительства Венесуэлы организуют свое шествие в столице страны 10 марта - в один день с акцией протеста оппозиции. С соответствующим призывом обратился к соотечественникам председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, сообщила в воскресенье радиостанция Union Radio .

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"Боливарианская родина, мужчины и женщины, 10 марта мы устроим мать всех маршей здесь в Каракасе, в честь мира, свободы и суверенитета, а также для того, чтобы отдать дань уважения венесуэльским женщинам", - сказал политик. Во второй половине февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что 10 марта в Каракасе состоится очередная акция протеста. По его словам, ее участники пойдут к Национальной ассамблее (однопалатному парламенту).

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.