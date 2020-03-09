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СМИ: арестованный брат саудовского короля выступил против передачи трона кронпринцу

Ранее по указанию Мухаммеда бен Сальмана были арестованы всего 20 принцев

БЕЙРУТ, 9 марта. /ТАСС/. Младший брат короля Саудовской Аравии принц Ахмед бен Абдель Азиз Аль Сауд, арестованный 6 марта в Эр-Рияде, выступил против восшествия на престол кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Об этом сообщила в понедельник ливанская газета Al-Akhbar.

По ее информации, 77-летний принц Ахмед был одним из трех членов Совета присяги - совещательного органа саудовской королевской семьи, который открыто высказал свои возражения на этот счет правящему монарху. "Я не поддержу такого шага", - процитировало издание слова принца, сказанные им во время встречи 6 марта с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Как указывает Al-Akhbar, младший брат монарха принадлежит к влиятельному клану Судейри, как сам король и его сын, поэтому рассматривается как реальный претендент на корону. "Сам принц Ахмед не высказывал ранее таких намерений, учитывая, что не отличается сильным характером и здоровьем", - утверждает газета.

Согласно саудовским оппозиционным источникам, на которые ссылается газета, 5 марта принц Ахмед вернулся с соколиной охоты и устроил по этому поводу вечеринку для своего ближайшего окружения. Неожиданно в момент приема поступило известие о том, что на следующий день его хочет видеть король. По данным оппозиции, принц Ахмед был задержан 6 марта прямо во дворце по обвинению в государственной измене. "Брат короля подозревается в подготовке заговора и вступлении в контакты с зарубежными сторонами", - указывает издание.

По указанию Мухаммеда бен Сальмана были арестованы всего 20 принцев. Среди них бывший наследник престола и экс-глава МВД принц Мухаммед бен Наиф, смещенный с поста в 2017 году, и его брат Навваф бен Наиф. Согласно законам королевства, им грозит смертная казнь или в лучшем случае пожизненное заключение.

Как утверждает газета, кронпринц этим шагом нейтрализовал своих вероятных оппонентов и расчистил себе путь к престолу на случай внезапной смерти 84-летнего отца. "Не исключено также, что стареющий саудовский король может отказаться от власти в пользу своего сына накануне саммита "двадцатки" (G20), который пройдет в ноябре в Эр-Рияде", - отмечает издание.

Теги
Саудовская Аравия
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