Сандерс оценил побратимские связи между Берлингтоном и Ярославлем

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, считает очень полезным развитие побратимских связей между американским городом Берлингтон (штат Вермонт) и Ярославлем.

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В эфире телеканала Fox News в понедельник сенатора попросили прокомментировать публикацию газеты The New York Times о том, что он, будучи мэром Берлингтона, в конце 1980-х годов налаживал контакты с Ярославлем. В материале утверждалось, что власти СССР рассчитывали использовать это в пропагандистских целях.

"Я бы сказал, что в The New York Times поняли это очень, очень неверно", - сказал Сандерс. Он констатировал, что на посту мэра Берлингтона "принял программу по развитию побратимских связей с Ярославлем". Законодатель заострил внимание на том, что такие программы также поддерживал 40-й президент США Рональд Рейган.

Сандерс подчеркнул, что сейчас "программа развития побратимских связей все еще существует". Она включала в себя "студенческие обмены", а также визит в США хоккейной команды из Ярославля, уточнил сенатор. "Хочу внести ясность, - отметил он. - Я считаю, что это была отличная идея".

"Я бы хотел увидеть больше такого", - добавил Сандерс. "Вместо того, чтобы тратить миллиарды на вооружения, я бы хотел, чтобы дети со всего мира могли посетить США", - подчеркнул он. Сенатор также напомнил, что в США ранее "имелись десятки программ по развитию побратимских связей" между американскими и советскими городами.