{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Сандерс оценил побратимские связи между Берлингтоном и Ярославлем

Сенатор США считает их развитие очень полезным

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, считает очень полезным развитие побратимских связей между американским городом Берлингтон (штат Вермонт) и Ярославлем.

На эту тему
Выжившие после "супервторника". Кто остался в борьбе против Трампа за Белый дом

В эфире телеканала Fox News в понедельник сенатора попросили прокомментировать публикацию газеты The New York Times о том, что он, будучи мэром Берлингтона, в конце 1980-х годов налаживал контакты с Ярославлем. В материале утверждалось, что власти СССР рассчитывали использовать это в пропагандистских целях.

"Я бы сказал, что в The New York Times поняли это очень, очень неверно", - сказал Сандерс. Он констатировал, что на посту мэра Берлингтона "принял программу по развитию побратимских связей с Ярославлем". Законодатель заострил внимание на том, что такие программы также поддерживал 40-й президент США Рональд Рейган.

Сандерс подчеркнул, что сейчас "программа развития побратимских связей все еще существует". Она включала в себя "студенческие обмены", а также визит в США хоккейной команды из Ярославля, уточнил сенатор. "Хочу внести ясность, - отметил он. - Я считаю, что это была отличная идея".

"Я бы хотел увидеть больше такого", - добавил Сандерс. "Вместо того, чтобы тратить миллиарды на вооружения, я бы хотел, чтобы дети со всего мира могли посетить США", - подчеркнул он. Сенатор также напомнил, что в США ранее "имелись десятки программ по развитию побратимских связей" между американскими и советскими городами.

Теги
СШАРоссияСандерс, БерниЯрославская областьВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
США считают, что включение Китая в ДСНВ предотвратит гонку вооружений
В Госдепе заявили, что США хотят вести с Китаем такой же диалог по стратегической стабильности, как и с Россией, несмотря на отказ Пекина участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС