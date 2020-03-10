{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

WSJ: США выведут часть переброшенных на Ближний Восток после убийства Сулеймани сил

По данным издания, Вашингтон пришел к выводу о том, что "угроза ответных атак со стороны Ирана или подконтрольных ему сил снизилась"

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приступила к выводу с Ближнего Востока части сил, переброшенных в регион в начале года после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На эту тему
Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

Как отмечается в материале, США "пришли к выводу, что угроза ответных атак со стороны Ирана или подконтрольных ему сил снизилась". Американская сторона предполагает, что напряженность в регионе "начала снижаться". Около 1 тыс. американских военных, которые были переброшены в Кувейт в начале января, уже выведены из страны, отмечается в публикации. В течение нескольких недель за ними последуют еще 2 тыс. американских военных, которые сейчас находятся в этой стране.

По сведениям издания, будет выведена "большая часть американского контингента, переброшенного в регион в течение нескольких недель после удара по Сулеймани". Как следует из материала, это касается, в частности, боевых самолетов, комплексов ПРО, "американского авианосца и других военных кораблей".

Источники издания из числа сотрудников Пентагона отметили, что "возможности Ирана ответить на имевшую место в январе атаку снижены" в том числе из-за распространения в стране нового коронавируса. "Они сосредоточены на внутренних делах", - отметил один из источников, говоря об иранских властях.

В публикации констатируется, что в течение нескольких недель после убийства Сулеймани численность американских военных в регионе, находящемся в зоне ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США, была увеличена примерно на 10 тыс., до 90 тыс. Издание отмечает, что США также начали вывод войск из Афганистана.

Теги
АфганистанСШАИранКувейтТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Источник: Совбез ООН тестирует возможность проведения встреч по видеосвязи
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что пока в штаб-квартире не было выявлено случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС