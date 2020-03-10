WSJ: США выведут часть переброшенных на Ближний Восток после убийства Сулеймани сил

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приступила к выводу с Ближнего Востока части сил, переброшенных в регион в начале года после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Как отмечается в материале, США "пришли к выводу, что угроза ответных атак со стороны Ирана или подконтрольных ему сил снизилась". Американская сторона предполагает, что напряженность в регионе "начала снижаться". Около 1 тыс. американских военных, которые были переброшены в Кувейт в начале января, уже выведены из страны, отмечается в публикации. В течение нескольких недель за ними последуют еще 2 тыс. американских военных, которые сейчас находятся в этой стране.

По сведениям издания, будет выведена "большая часть американского контингента, переброшенного в регион в течение нескольких недель после удара по Сулеймани". Как следует из материала, это касается, в частности, боевых самолетов, комплексов ПРО, "американского авианосца и других военных кораблей".

Источники издания из числа сотрудников Пентагона отметили, что "возможности Ирана ответить на имевшую место в январе атаку снижены" в том числе из-за распространения в стране нового коронавируса. "Они сосредоточены на внутренних делах", - отметил один из источников, говоря об иранских властях.

В публикации констатируется, что в течение нескольких недель после убийства Сулеймани численность американских военных в регионе, находящемся в зоне ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США, была увеличена примерно на 10 тыс., до 90 тыс. Издание отмечает, что США также начали вывод войск из Афганистана.