{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Румас и Мишустин проведут переговоры 11 марта в Москве

Премьеры Белоруссии и России намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве, а также совместную работу в Евразийском экономическом союзе

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 11 марта совершит рабочий визит в Москву, где встретится с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.

"В рамках визита планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - написала она в Facebook.

Провести встречу в ближайшее время Румас и Мишустин договорились во время телефонного разговора, состоявшегося 6 марта. Тогда главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместную работу в Евразийском экономическом союзе. Премьеры двух стран обсудили подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое состоится 10 апреля в Минске.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Источник: Совбез ООН тестирует возможность проведения встреч по видеосвязи
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что пока в штаб-квартире не было выявлено случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС