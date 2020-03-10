Румас и Мишустин проведут переговоры 11 марта в Москве

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 11 марта совершит рабочий визит в Москву, где встретится с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.

"В рамках визита планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - написала она в Facebook.

Провести встречу в ближайшее время Румас и Мишустин договорились во время телефонного разговора, состоявшегося 6 марта. Тогда главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместную работу в Евразийском экономическом союзе. Премьеры двух стран обсудили подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое состоится 10 апреля в Минске.