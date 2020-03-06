Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции в рамках Союзного государства

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств России и Белоруссии обсудили график предстоящих контактов.