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Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку соглашения между США и "Талибаном"

Постпред России при ООН Василий Небензя одним из условий стабилизации обстановки в Афганистане назвал пересмотр санкционных мер в отношении Кабула

ООН, 11 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник единогласно принял резолюцию в поддержку мирного соглашения между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в России), а также с возможностью пересмотра действующих в отношении страны санкций.

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"[Совет Безопасности] приветствует существенные шаги к прекращению войны и обеспечению возможности проведения внутриафганских переговоров благодаря принятию Совместной декларации ИРА [Исламской Республики Иран] и США об обеспечении мира в Афганистане и о Соглашении об обеспечении мира в Афганистане между США и движением "Талибан", - отмечается в тексте резолюции. В ней также говорится о готовности Совета с началом внутриафганских переговоров рассмотреть возможность "обзора статуса физических лиц, групп и предприятий, включенных в санкционный перечень СБ".

"Этот шаг [подписание соглашения] дает нам надежду на лучшее, но это только начало", - отметила заместитель постоянного представителя США при ООН Черити Норман Шале. Она пообещала, что США продолжат усилия для достижения стабильности в Афганистане. "Надеемся, что вы присоединитесь к нам", - обратилась она к коллегам в СБ.

Постпред Великобритании Карен Пирс назвала заключенное между США и "Талибаном" соглашение "значительным шагом на пути к миру в Афганистане". Как и американская коллега, она предостерегла от "создания в Афганистане параллельных структур власти".

Россия за диалог и пересмотр санкций

Постпред России при ООН Василий Небензя также выразил поддержку заключенному соглашению. "На повестке дня - скорейший запуск межафганских переговоров", - указал он. Одним из условий стабилизации обстановки в Афганистане Небензя назвал "пересмотр санкционных мер Совета Безопасности в отношении Афганистана".

Небензя призвал к скорейшему примирению сторон, при этом отметив, что "путь к ним будет непростым и потребует консолидации усилий не только самих афганцев, но и содействия со стороны региональных и международных партнеров". Дипломат также напомнил, что переговоры с участием афганских сторон в Москве внесли большой вклад в урегулирование конфликта и выстраивание прямого межафганского диалога.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать исключению к маю талибов из санкционного списка ООН, а к августу - отменить американские ограничительные меры в отношении них.

Теги
АфганистанСШАРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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