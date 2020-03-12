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Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

Американский лидер намерен наложить на документ вето
Здание Конгресса США AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, одобрила в среду резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана. В середине февраля инициативу утвердил Сенат американского законодательного органа.

Теперь резолюция отправляется на стол главы государства, который, как сообщил ранее Белый дом, намерен наложить на нее вето. На данный момент у демократов недостаточно голосов в контролируемой республиканцами верхней палате Конгресса, чтобы преодолеть президентское вето.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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