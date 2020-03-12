ИКАО призвала Иран не затягивать с расследованием причин катастрофы украинского Boeing

ОТТАВА, 12 марта. /ТАСС/. Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) призвал Иран не затягивать с расследованием причин катастрофы украинского лайнера в небе над Тегераном. Об этом в среду говорится в заявлении организации.

"[Совет ИКАО] настоятельно призывает Исламскую Республику Иран к своевременному проведению расследования этого происшествия в соответствии с положениями о расследовании авиационных происшествий, содержащимися в Приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации", - отмечается в заявлении.

Члены совета, в который входят 36 государств, в том числе и Россия, также обсудили одобренные ими ранее на этой неделе поправки к положениям, касающимся оценок риска полетов гражданской авиации в конфликтных зонах. Поправки, в частности, обязывают государства - члены ИКАО своевременно обмениваться информацией о возможных опасностях для полетов гражданских воздушных судов. Кроме того, совет постановил провести анализ возможных пробелов в существующих инструкциях безопасности, который будет заслушан на очередной сессии совета в июне.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.