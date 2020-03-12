Глава МИД Канады подтвердил намерение Ирана передать черные ящики сбитого Boeing Украине

ОТТАВА, 12 марта. /ТАСС/. Канада приветствует намерение Ирана передать Украине бортовые самописцы украинского самолета, сбитого по ошибке иранскими военными в январе близ Тегерана. Об этом в среду написал у себя в Twitter глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада приветствует намерение Ирана передать черные ящики рейса PS752 Украине и, если это потребуется, Франции, что было озвучено на сегодняшней (11 марта - прим. ТАСС) сессии [Совета] ИКАО (Международной организации гражданской авиации - прим. ТАСС)", - сообщил министр. Шампань подчеркнул, что Канада и другие страны, чьи граждане погибли в этой катастрофе, будут оценивать степень сотрудничества Ирана с ними только по его действиям.

Ранее в среду посол Украины в Канаде и представитель страны в ИКАО Андрей Шевченко сообщил, что власти Ирана согласились передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого лайнера. 11 марта Совет ИКАО также призвал Тегеран не затягивать с расследованием причин катастрофы.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил 20 января, что власти страны передадут Украине информацию бортовых самописцев. Он отметил, что она будет прочитана в Киеве с использованием опыта Франции, Канады и США. Однако 22 января иранское агентство Фарс, приводя высказывания министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами, сообщило, что расшифровка записей пройдет в Иране.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.