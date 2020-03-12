Турция продолжит давить на ЕС с помощью сирийских беженцев

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Турецкий лидер Тайип Эрдоган использует тему беженцев, чтобы шантажировать ЕС, Турция и дальше будет давить на Европу с помощью этой темы. Об этом в четверг заявил глава сирийского диппредставительства в Москве Рияд Хаддад, выступая на телеканале "Россия-24" .

"Другие страны не могут использоваться проблему беженцев как рычаг давления на иные государства, как это делает Турция по отношению к Европейскому союзу. Турки всегда будут давить на нас и на Европу с помощью беженцев, - сказал посол. - Теперь он [Эрдоган] использует тему беженцев как козырную карту, чтобы, откровенно говоря, шантажировать европейские страны. Он сейчас ее разыгрывает".

По словам сирийского дипломата, проблему беженцев можно было решить совместными усилиями международного сообщества, путем снижения экономического давления на Сирию и борьбы с терроризмом.

Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен. В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру.