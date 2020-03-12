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Израильские военные признали ложной тревогой срабатывание сирен ПВО у границы с Газой

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что в результате неправильной идентификации цели была предпринята попытка перехвата

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Активация в четверг на юге Израиля сирен, предупреждающих о ракетной атаке из сектора Газа, оказалась ложной тревогой. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Вслед за сообщениями о срабатывании сирен оповещения о ракетной атаке сообщаем, что это была ложная тревога. В результате неправильной идентификации [цели] была предпринята попытка перехвата", - говорится в заявлении военных. Ранее в четверг армейская пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги сработали в районе кибуца (сельскохозяйственное поселение - прим. ТАСС) Реим в южной части Израиля близ границы с сектором Газа.

В ходе предыдущего раунда обмена ударами между палестинскими радикалами и израильскими военными 23 и 24 февраля по территории еврейского государства было выпущено 80 ракет из сектора Газа, 70 из них перехвачены. В ответ ВВС Израиля тогда нанесли удары по военным целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа.

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Израиль
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