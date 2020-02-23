{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Сирены воздушной тревоги второй раз за вечер прозвучали на юге Израиля

Ранее палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю 20 ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги в воскресенье второй раз за вечер сработали в городе Ашкелон на юге Израиля, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом проинформировала армейская пресс-служба.

"Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении.

Ранее палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю 20 ракет, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В тот же день, по данным газеты "Едиот ахронот", израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство у южной части границы между сектором Газа и Израилем.

В предыдущий раз палестинские радикалы выпустили из сектора Газа ракету по Израилю 12 февраля. В ответ израильские военные нанесли удары по нескольким постам движения ХАМАС.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
Реклама на ТАСС
Марин Ле Пен может уйти с поста председателя партии "Национальное объединение"
Она планирует баллотироваться на выборах президента страны в 2022 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС