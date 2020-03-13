NYT: Сандерс победил Байдена на праймериз в ключевом штате Калифорния

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс победил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на первичных выборах (праймериз), состоявшихся в важном штате Калифорния 3 марта. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times по итогам завершения подсчета данных, поступивших с 94% участков в Калифорнии.

3 марта в США проводится "супервторник". В этот день отбирали делегатов на партийные съезды в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа. На кону суммарно было более 1,3 тыс. голосов делегатов. Всего от Калифорнии на съезд демократов поедут 415 делегатов. Это значительно больше, чем от любого другого американского штата.

По данным газеты, в Калифорнии Сандерс набрал 34,3% голосов, Байден - 27,6%. Политики таким образом заручились поддержкой 210 и 162 делегатов от этого штата соответственно. Вместе с ними за победу на праймериз в Калифорнии боролись бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и член Палаты представителей Тулси Габбард. Блумберг и Уоррен после праймериз добровольно выбыли из гонки.

Итоги голосования в Калифорнии не внесли кардинальных изменений в расклад сил. Демократическая партия США 10 марта провела первичные выборы в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон, а также собрания партийных активистов (кокусы) в штате Северная Дакота. Согласно последним подсчетам The New York Times, Байден по итогам всех праймериз и кокусов заручился поддержкой 867 делегатов национального съезда, Сандерс - 711. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.