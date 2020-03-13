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Распространение коронавируса нового типа
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В Казахстане госслужащим запретили зарубежные командировки

Исключением станут поездки, направленные на обеспечение безопасности страны и граждан

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана вводят запрет для государственных служащих на поездки в зарубежные служебные командировки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам заседания Штаба оперативного реагирования, которое прошло под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева с участием членов правительства.

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"Вводится запрет на выезд государственных служащих и других должностных лиц в зарубежные служебные командировки, за исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны и граждан", - говорится в сообщении.

По мнению главы государства, принятые меры по противодействию распространению коронавируса, направленные на защиту здоровья граждан, являются оправданными и своевременными. Президент считает необходимым принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений.

"Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы", - уточнили в пресс-службе. Токаев также потребовал оперативно решить вопрос снабжения лекарственными средствами медицинских учреждений и граждан, проверить готовность медицинских объектов.

Ранее управление образования Нур-Султана в связи с распространением коронавируса рекомендовало родителям не приводить детей в детские сады. Власти Казахстана сообщили о начале каникул в школах с 16 марта по 5 апреля в связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса. С 16 марта студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. По данным министерства здравоохранения республики, в Казахстане не зафиксировано случаев заболевания.

 

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыРаспространение коронавируса нового типа
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