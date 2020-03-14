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Распространение коронавируса нового типа

Абэ считает, что необходимости вводить режим ЧС в Японии из-за коронавируса пока нет

По последним данным, число заразившихся в стране составляет почти 1,4 тыс. человек

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что в настоящий момент необходимости вводить общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране из-за угрозы распространения коронавируса нет. Об этом сам глава японского правительства объявил в субботу на пресс-конференции в Токио.

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"Необходимости вводить режим ЧС на данный момент в Японии нет", - отметил он. Глава японского правительства также подчеркнул, что по сравнению со многими другими странами, "где число зараженных ежедневно растет взрывными темпами", в Японии удалось сдержать распространение вируса. "И это результат работы специалистов и ответственного подхода нашего населения", - добавил он, поблагодарив японский народ и принеся ему извинения за доставленные беспокойства и неудобства. Кроме того, Абэ рассказал, что в ближайшее время специалисты смогут ежедневно проводить свыше 6000 тестов на коронавирус.

Он также пообещал сделать все возможное для того, чтобы и впредь сдерживать распространение вируса в стране. В пятницу парламент Японии утвердил поправки к действующему законодательству, которые позволяют премьер-министру в случае необходимости ввести в стране общенациональный или локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. "Но если при крайне маловероятном развитии событий ситуация серьезно ухудшится, мы будем вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации", - добавил премьер.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии составляет почти 1,4 тыс. человек, включая 697 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который на протяжении почти месяца находился на карантине в порту города Иокогама. Умерли 28 человек, включая семерых пассажиров круизного судна.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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