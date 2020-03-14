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NORAD подтвердило, что нарушений при пролете российских Ту-142 допущено не было

Российские самолеты не вторгались в воздушное пространство других государств

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) подтвердило, что никаких нарушений при пролете российских противолодочных самолетов Ту-142 рядом с воздушным пространством США в районе Аляски допущено не было. Соответствующее сообщение размещено в субботу на его странице в Twitter.

"Пара Ту-142 провела примерно 15 минут в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски, их сопровождали самолеты F-22", - проинформировали в NORAD. Там подчеркнули, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.

Глава NORAD американский генерал Терренс О'Шонесси назвал это "продолжающейся активностью российской военной авиации в Арктике" и заверил в полной боеготовности аэрокосмической обороны Северной Америки.

Как ранее сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, два самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. В ведомстве указали, что он проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимний период обучения.

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