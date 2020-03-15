Посол США в Москве считает, что влияние коронавируса на будущее мира предсказать сложно

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Эпидемия коронавируса, вспыхнувшая в конце 2019 года, резко поменяла ситуацию в мире, поэтому предсказать будущее очень сложно. Об этом заявил в интервью газете " Коммерсантъ " посол США в Москве Джон Салливан.

По его словам, складывающая ситуация с коронавирусом в значительной степени "повысила уровень неопределенности". "Мир очень изменился с тех пор, как я в конце декабря оставил пост заместителя госсекретаря США и стал послом в России. Все изменилось буквально за несколько месяцев, - признался дипломат. - И поэтому я даже не буду делать вид, что могу предсказать, как все будет развиваться в будущем".

Отвечая на вопрос о влиянии эпидемии на повседневную жизнь, Салливан привел в пример последние события в США. "Сколько всего было уже отменено. Одно из самых популярных в США спортивных событий - это ежегодный чемпионат колледжей по баскетболу, - отметил он. - Все просто сходят с ума по этому чемпионату. Но и его пришлось отменить. Как и многие другие состязания должны делать то, что должны, для защиты наших граждан".

Коронавирус серьезно отразился и на деятельности американского посольства в Москве. "Мы принимаем существенные меры для обеспечения защиты здоровья и безопасности наших сотрудников - как граждан США, так и россиян, - сказал Салливан. - Речь идет об изменении некоторых планов, процедур и профилактических мерах, ряд которых рекомендован Вашингтоном, а ряд принимается ситуативно. Конечно, это касается и поездок наших сотрудников, в том числе в США и в Европу, а также тех, кто возвращается из США, скажем, через страну, которая находится в зоне риска".

"Конечно, главное - это здоровье людей. Это одна из моих приоритетных задач, - подчеркнул посол США в РФ. - И это одна из ключевых задач моих коллег в Госдепартаменте и всех других ведомствах США. Мы все столкнулись с серьезным вызовом".