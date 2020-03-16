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Распространение коронавируса нового типа

Франция приостанавливает все реформы, в том числе пенсионную

Макрон объявил о приостановке реализации всех реформ во Франции, в том числе пенсионной.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Трамп рассчитывает, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе
При этом он отметил, что "может быть и дольше"
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