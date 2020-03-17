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Запрет на въезд в ЕС граждан третьих стран принимается на 30 дней

Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что лидеры стран ЕС во время состоявшейся во вторник видеоконференции договорились о введении запрета на въезд в сообщество граждан третьих государств. С таким заявлением она выступила во вторник на пресс-конференции в Берлине.

"Мы заявили о согласии с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, которые не относится к ЕС, а именно о введении ограничений, то есть запрета, с самыми незначительными исключениями", - сказала она. "Это должно осуществляться странами-членами, действовать 30 дней, и Германия его немедленно реализует", - отметила Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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