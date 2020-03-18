Созванный Эр-Риядом саммит G20 может пройти на следующей неделе

ТАСС, 18 марта. Саудовская Аравия во вторник заявила, что планирует созвать внеочередной саммит "Большой двадцатки" (G20) для обсуждения ситуации с коронавирусом на следующей неделе. Об этом во вторник сообщило Саудовское агентство печати (SAP).

В ходе встречи лидеры G20 выдвинут согласованный набор мер для защиты населения и экономики, пишет SAP. Точная дата проведения совещания не называется. Отмечается, что оно пройдет в виртуальном формате.

В понедельник пресс-служба премьер-министра Испании Педро Санчеса сообщила по итогам его телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о том, что Эр-Рияд в ближайшие дни созовет срочную и внеочередную встречу лидеров G20 "без личного присутствия" для обсуждения ситуации вокруг распространения нового коронавируса.

Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20.