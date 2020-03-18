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Распространение коронавируса нового типа

Созванный Эр-Риядом саммит G20 может пройти на следующей неделе

Точная дата проведения совещания не называется

ТАСС, 18 марта. Саудовская Аравия во вторник заявила, что планирует созвать внеочередной саммит "Большой двадцатки" (G20) для обсуждения ситуации с коронавирусом на следующей неделе. Об этом во вторник сообщило Саудовское агентство печати (SAP).

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В ходе встречи лидеры G20 выдвинут согласованный набор мер для защиты населения и экономики, пишет SAP. Точная дата проведения совещания не называется. Отмечается, что оно пройдет в виртуальном формате.

В понедельник пресс-служба премьер-министра Испании Педро Санчеса сообщила по итогам его телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о том, что Эр-Рияд в ближайшие дни созовет срочную и внеочередную встречу лидеров G20 "без личного присутствия" для обсуждения ситуации вокруг распространения нового коронавируса.

Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20.

Теги
Саудовская АравияРаспространение коронавируса нового типа
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