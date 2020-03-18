{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": депутаты Бундестага заявили о необходимости снятия санкций с России

Когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна, отметил член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт заявил о необходимости отмены санкций Евросоюза в отношении России на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом в среду сообщает издание "Известия".

На эту тему
Какие санкции вводил Евросоюз в отношении России

"Санкции следовало отменить еще до этого кризиса. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна", - пояснил "Известиям" Гердт.

Парламентарий также отметил, что ситуация с распространением заболевания больно ударит по экономике не только Германии, но и ЕС. С этой точки зрения, восстановление товарооборота с Россией будет полезным и своевременным для экономической системы. Гердт также заявил, что поднимет вопрос о снятии санкций на следующем заседании международного комитета.

Представитель партии "Левые" Александр Ной заявил, что поддерживает инициативу, добавив, что санкции против РФ не приносят пользы, в особенности в настоящее время.

Накануне главы государств и правительств Евросоюза утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса.

Теги
ГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Президент Колумбии объявил чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
Общее число заразившихся в стране составляет 75 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС