СМИ: сотрудник Букингемского дворца заразился новым коронавирусом

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Один из сотрудников Букингемского дворца заразился коронавирусом нового вида. При этом, как сообщила в воскресенье газета The Sun , ​​​​заболевание было выявлено у него еще до того, как в четверг дворец покинули королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип.

"Один из работников сдал оказавшийся положительным анализ на коронавирус до того, как королева переехала в Виндзорский замок. Во дворце больше 500 сотрудников, так что несложно было представить, что на каком-то этапе он окажется затронут происходящим, как и любое другое место, где работают люди", - заявил изданию источник в королевской резиденции. Информации о том, какую должность занимал инфицированный и мог ли он контактировать с Ее Величеством и другими членами королевской семьи, пока нет.

Пресс-служба дворца отказала изданию в комментариях, подчеркнув лишь, что там "приняты все необходимые меры для охраны здоровья сотрудников".

На этой неделе по соображениям безопасности 93-летняя Елизавета II вместе с супругом - 98-летним принцем Филипом - переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке. 19 марта Ее Величество распространила заявление, в котором обратила внимание на важность выполнения рекомендаций правительства и сведения к минимуму контактов с окружающими "ради блага общества". Из-за почтенного возраста королева и ее муж входят в группу риска. Болезнь, вызываемая коронавирусом нового вида, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей.

21 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве выросло более чем на четверть, достигнув 5018. Умерло 244 человека, у которых было диагностировано заболевание, вызываемое этой инфекцией.

В настоящий момент власти Великобритании берут анализы на заболевание только у людей, входящих в группы риска, а также пациентов, доставленных в больницы в тяжелом состоянии. Тем, у кого наблюдаются лишь легкие симптомы, рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, умершего в стране после заражения новым коронавирусом, может приходиться по 1 тыс. инфицированных.