Cредний инкубационный период и ограничения полетов. Главное о коронавирусе за 22 марта

Россия
- Всего зараженных — 367, из них новых — 61.
- В Роспотребнадзоре выяснили, что средний инкубационный период новой коронавирусной инфекции составляет 5 дней. При этом у более чем 97% инфицированных симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дня после заражения.
- Минобороны отправит в Италию 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад со всем необходимым оборудованием. Транспортировка ученых и медработников уже началась.
- Россия с понедельника ограничит авиасообщение с Турцией (допустимы только рейсы в Стамбул), Японией (только в Токио), Вьетнамом (только в Ханой) и Таиландом (Бангкок), Индией (Нью-Дели) и Китаем (разрешены только рейсы в Пекин и обратно).
- Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой коронавируса. Их опубликовали на сайте Московского патриархата.
Москва
- Всего 191 случай заражения, из них новых — 54.
- В Подмосковье организовали доставку продуктов и лекарств для одиноких пенсионеров и многодетных семей.
Мир
- Заразились более 304 тыс. человек, умерли более 13 тыс., выздоровели около 95 тыс.
- Первые случаи заражения обнаружены в Уганде и Эритрее.
- США вышли на третье место по количеству зараженных по данным Университета Джонса Хопкинса.
- Органы здравоохранения КНР выявили в стране более 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса, но не включили их в статистику, сообщает газета South China Morning Post. Таким образом, количество инфицированных в Китае, по версии гонконгской газеты, в действительности может оказаться на треть больше, чем официально заявлено.
- Польские ученые разработали устройство, которое позволяет проводить независимую вентиляцию легких сразу двум пациентам с использованием одного респиратора. Первые 100 образцов этого устройства должны появится в течение ближайших трех недель.
- Франция с понедельника отменяет авиасообщение между своей материковой частью и заморскими территориями (Реюньоном, Майоттой, Гваделупой, Мартиникой, Гвианой, Сен-Мартеном и Сен-Бартелеми).
- В Италии закрывается все производство не первой необходимости. Ограничения не должны повлиять на работу продуктовых магазинов и аптек.
- В ряде американских штатов резко увеличились объемы продажи оружия и боеприпасов. Владельцы оружейных магазинов отмечают, что американцы опасаются роста преступности на фоне паники из-за распространения коронавируса.