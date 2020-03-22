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Распространение коронавируса нового типа

Cредний инкубационный период и ограничения полетов. Главное о коронавирусе за 22 марта

© Игорь Онучин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зараженных — 367, из них новых — 61.
  • В Роспотребнадзоре выяснили, что средний инкубационный период новой коронавирусной инфекции составляет 5 дней. При этом у более чем 97% инфицированных симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дня после заражения.
  • Минобороны отправит в Италию 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад со всем необходимым оборудованием. Транспортировка ученых и медработников уже началась.
  • Россия с понедельника ограничит авиасообщение с Турцией (допустимы только рейсы в Стамбул), Японией (только в Токио), Вьетнамом (только в Ханой) и Таиландом (Бангкок), Индией (Нью-Дели) и Китаем (разрешены только рейсы в Пекин и обратно).
  • Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой коронавируса. Их опубликовали на сайте Московского патриархата.

Москва

  • Всего 191 случай заражения, из них новых — 54.
  • В Подмосковье организовали доставку продуктов и лекарств для одиноких пенсионеров и многодетных семей.

Мир

  • Заразились более 304 тыс. человек, умерли более 13 тыс., выздоровели около 95 тыс.
  • Первые случаи заражения обнаружены в Уганде и Эритрее.
  • США вышли на третье место по количеству зараженных по данным Университета Джонса Хопкинса.
  • Органы здравоохранения КНР выявили в стране более 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса, но не включили их в статистику, сообщает газета South China Morning Post. Таким образом, количество инфицированных в Китае, по версии гонконгской газеты, в действительности может оказаться на треть больше, чем официально заявлено.
  • Польские ученые разработали устройство, которое позволяет проводить независимую вентиляцию легких сразу двум пациентам с использованием одного респиратора. Первые 100 образцов этого устройства должны появится в течение ближайших трех недель.
  • Франция с понедельника отменяет авиасообщение между своей материковой частью и заморскими территориями (Реюньоном, Майоттой, Гваделупой, Мартиникой, Гвианой, Сен-Мартеном и Сен-Бартелеми).
  • В Италии закрывается все производство не первой необходимости. Ограничения не должны повлиять на работу продуктовых магазинов и аптек.
  • В ряде американских штатов резко увеличились объемы продажи оружия и боеприпасов. Владельцы оружейных магазинов отмечают, что американцы опасаются роста преступности на фоне паники из-за распространения коронавируса.
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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
В штате Нью-Йорк за сутки зафиксировали 4,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Госпитализированы 1974 человека
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