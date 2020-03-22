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Распространение коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько длится инкубационный период коронавируса

По информации ведомства, он составляет пять дней
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© Игорь Онучин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Исследование коронавируса нового типа позволило оценить средний инкубационный период заболевания, вызванного вирусом, в 5,1 дня. Об этом в воскресенье сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на данные, полученные исследователями из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.

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"Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у более чем 97% инфицированных симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дней после заражения, что подтверждает необходимость 14-дневного карантинного периода для лиц с подозрением на коронавирус. При этом только у 101 человека из 10 тыс. симптомы проявятся после выхода из карантина.

Роспотребнадзор также сообщает, что данные оценки аналогичны полученным в результате более ранних исследований, которые были основаны на меньшем количестве случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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