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Распространение коронавируса нового типа

В Подмосковье организовали доставку продуктов нуждающимся

Им также привозят лекарства и другие важные товары

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Московской области на фоне распространения новой коронавирусной инфекции организовали доставку продуктов питания и лекарств для одиноких пенсионеров и многодетных семей. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сейчас важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается: одинокие пенсионеры, малоимущие. Нелегко и многодетным семьям. Я попросил глав [районов] организовать адресную помощь. Волонтеры поддержали нашу идею. Они привозят продукты, лекарства и другие важные товары нуждающимся. Спасибо вам за помощь, вместе мы сможем все", - приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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