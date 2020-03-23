Слушания по делу MH17 отложили до 8 июня

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

На данном этапе судьи отложили принятие решения по дополнительным расследованиям. Свою позицию прокуратура изложила в ходе слушаний 9-10 марта, потребовав в рамках дополнительных расследований провести допрос нескольких свидетелей, проверить подлинность двух видеозаписей и привлечь Олега Пулатова (единственного обвиняемого, чьи интересы представляет группа адвокатов) в качестве свидетеля для дачи показаний по делу трех других обвиняемых (суд над которыми проходит заочно). Защита не изложила свою позицию по этим вопросам в связи с тем, что не имела достаточно времени для ознакомления с делом, насчитывающим 36 тыс. страниц.

"Поэтому суд принял решение отложить решения по дополнительным расследованиям по запросу прокуратуры до слушаний, которые начнутся 8 июня, - сказал Стейнхёйс. - К этому времени защита сможет представить свою позицию". К этому же времени сама защита получит возможность представить свои соображению по вопросу дополнительных расследований, а также предварительные возражения по делу.

Касаясь предложения провести на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн осмотр реконструкции самолета, потерпевшего крушение в июле 2014 года, судья сказал, что прокуратура должна более подробно обосновать необходимость и важность такой поездки.

Споры вокруг документов

Вслед за этим Хендрик Стейнхёйс перешел к рассмотрению ряда технических вопросов, касающихся документов. В ходе слушаний 9-10 марта защита запросила доступ к документам прокуратуры, которые не были приобщены к делу, и перевод ряда материалов на русский язык. В свою очередь представители родственников погибших обратились с просьбой предоставить ряд документов, включенных в дело, для защиты интересов своих клиентов в других судах, в частности Европейском суде по правам человека.

В соответствии с установленным порядком суд "передает судебному следователю право на принятие решения по вопросу перевода документов и по требованию прокуратуры на ограничение доступа защиты к документам, которые не были приобщены к делу", подчеркнул судья.

В свою очередь представители родственников получили от суда разрешение на ознакомление с рядом документов, однако только при соблюдении ряда строгих условий. "Суд постановляет, что представители защиты родственников должны получить доступ к официальным материалам и ряду наиболее общих материалов, собранных в ходе расследования Совместной следственной группой", - указал Стейнхёйс.

По его словам, к настоящему моменту родственники и их адвокаты фактически не получили доступ ни к каким материалам, а потому не могут четко обосновать необходимость предоставления им конкретных документов. По убеждению суда, "для этого нет юридических оснований". После ознакомления с общими материалами представители родственников смогут, при необходимости, запросить конкретные документы. Решение по этим запросам будет приниматься в дальнейшем в установленном порядке.

Стейнхёйс подчеркнул, что ознакомиться с материалами могут только адвокаты, но не сами родственники. Это, по его словам, должно способствовать снижению риска публикации данных расследования до их оглашения на открытых слушаниях по делу MH17, что "не в интересах какой-либо из сторон или кого-то из участников дела". Более того, судья постановил, что личность одного из свидетелей, который может быть допрошен в будущем, должна оставаться нераскрытой.