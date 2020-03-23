{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Слушания по делу MH17 отложили до 8 июня

На данном этапе судьи отложили принятие решения по дополнительным расследованиям

ГААГА, 23 марта. /ТАСС/. Рассмотрение дела MH17 продолжится 8 июня. Об этом заявил в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

На данном этапе судьи отложили принятие решения по дополнительным расследованиям. Свою позицию прокуратура изложила в ходе слушаний 9-10 марта, потребовав в рамках дополнительных расследований провести допрос нескольких свидетелей, проверить подлинность двух видеозаписей и привлечь Олега Пулатова (единственного обвиняемого, чьи интересы представляет группа адвокатов) в качестве свидетеля для дачи показаний по делу трех других обвиняемых (суд над которыми проходит заочно). Защита не изложила свою позицию по этим вопросам в связи с тем, что не имела достаточно времени для ознакомления с делом, насчитывающим 36 тыс. страниц.

"Поэтому суд принял решение отложить решения по дополнительным расследованиям по запросу прокуратуры до слушаний, которые начнутся 8 июня, - сказал Стейнхёйс. - К этому времени защита сможет представить свою позицию". К этому же времени сама защита получит возможность представить свои соображению по вопросу дополнительных расследований, а также предварительные возражения по делу.

Касаясь предложения провести на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн осмотр реконструкции самолета, потерпевшего крушение в июле 2014 года, судья сказал, что прокуратура должна более подробно обосновать необходимость и важность такой поездки.

Споры вокруг документов

Вслед за этим Хендрик Стейнхёйс перешел к рассмотрению ряда технических вопросов, касающихся документов. В ходе слушаний 9-10 марта защита запросила доступ к документам прокуратуры, которые не были приобщены к делу, и перевод ряда материалов на русский язык. В свою очередь представители родственников погибших обратились с просьбой предоставить ряд документов, включенных в дело, для защиты интересов своих клиентов в других судах, в частности Европейском суде по правам человека.

В соответствии с установленным порядком суд "передает судебному следователю право на принятие решения по вопросу перевода документов и по требованию прокуратуры на ограничение доступа защиты к документам, которые не были приобщены к делу", подчеркнул судья.

В свою очередь представители родственников получили от суда разрешение на ознакомление с рядом документов, однако только при соблюдении ряда строгих условий. "Суд постановляет, что представители защиты родственников должны получить доступ к официальным материалам и ряду наиболее общих материалов, собранных в ходе расследования Совместной следственной группой", - указал Стейнхёйс.

По его словам, к настоящему моменту родственники и их адвокаты фактически не получили доступ ни к каким материалам, а потому не могут четко обосновать необходимость предоставления им конкретных документов. По убеждению суда, "для этого нет юридических оснований". После ознакомления с общими материалами представители родственников смогут, при необходимости, запросить конкретные документы. Решение по этим запросам будет приниматься в дальнейшем в установленном порядке.

Стейнхёйс подчеркнул, что ознакомиться с материалами могут только адвокаты, но не сами родственники. Это, по его словам, должно способствовать снижению риска публикации данных расследования до их оглашения на открытых слушаниях по делу MH17, что "не в интересах какой-либо из сторон или кого-то из участников дела". Более того, судья постановил, что личность одного из свидетелей, который может быть допрошен в будущем, должна оставаться нераскрытой.

Теги
РоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Индия останавливает все внутренние авиарейсы с 25 марта
Ограничения не распространяются только на грузовые рейсы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС